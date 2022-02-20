مواجهات في حي الشيخ جراح جراء وضع مكتب عضو الكنيست الإرهابي “بن غفير” أمام منزل عائلة السعو/ فيديو

القدس – اندلعت مواجهات عنيفة، ظهر يوم الأحد، بين مستوطنين وأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية ومقاطع فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل، أنّ مواجهات في الشيخ جراح بين أعضاء مكتب بن غفير والمقدسيين، حيثُ اعتدت خلالها شرطة الاحتلال على شاب رفع العلم الفلسطيني.

وقد اندلعت المواجهات بعدما وضع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه في أرضٍ مقابلة لمنزل عائلة السعو، على بعد أمتار من أرض عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن بن غفير وضع مكتبه الاستفزازي مقابل منزل محمود السعو الذي تلقى وزوجته رائدة السعو أمر استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال اليوم، بعد اقتحام منزلهما أمس السبت، وتهديد شرطة الاحتلال لهما بذريعة بث الأغاني والهتافات التحريضية.

ويعتبر مكتب بن غفير بؤرة توتر في حي الشيخ جراح الذي يشهد منذ أكثر من أسبوع هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها اعتداءات وحشية بالضرب والدفع وإطلاق القنابل والرصاص وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة واعتقال العشرات، في ظل إغلاق مشدد على الحي.

وكانت شرطة الاحتلال، سلمت السبت، المقدسي محمود السعو وزوجته رائدة السعو استدعاء للتحقيق لعد اقتحام منزلهما في الشيخ جراح.

وفي سياق متصل اعتقلت شرطة الاحتلال شابين في بلدة العيساوية شمال القدس.

وما زالت عشرات العائلات في الحي تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.

"بحضور عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير"..#شاهد| القرآن الكريم وعلم فلسطين يستفزان المستوطنين وجنود الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/FItsH7ZF2C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 20, 2022

مصادر صحفية: "عضو الكنيست، إيتمار بن غفير ينقل مكتبه أمام منزل عائلة السعو في حي الشيخ جراح بالقدس" pic.twitter.com/ECTt9geSjT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 20, 2022