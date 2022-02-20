وزارة المياه: معدل الهطول المطري التراكمي يبلغ 65,2 % من المعدل السنوي العام

قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الأمطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الأحد إلى 65,2 بالمئة، بنحو 5343,8 مليون م3 من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ 8,1 مليار م3 .

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن أعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محطة الراجف / معان 17,6 ملم، حيث بلغت كميات المياه الداخلة إلى السدود نحو 745 ألف متر مكعب خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغ تخزين السدود صباح اليوم 77,5 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 27,6 بالمئة.

وحول معدلات الهطول، بينت أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظة العقبة 11,5 ملم والطفيلة 7,8 ملم، ومعان 8,3 ملم، والكرك 6,4 ملم، والعاصمة عمان 0,1 ملم، البلقاء 0,1 ملم، مأدبا 1 ملم، الزرقاء 1 ملم، جرش 0,1 ملم، المفرق 0,3 ملم، اربد 0,1 ملم، عجلون 1 ملم.

ولفتت إلى أن معدلات الهطول في المملكة بلغت حتى صباح اليوم الاحد من المعدل العام للهطول في إربد 74,4 بالمئة، عجلون 68,5 بالمئة، جرش 42,1 بالمئة، المفرق 42,8 بالمئة، عمان 78 بالمئة، السلط 86 بالمئة، مأدبا 56,2 بالمئة، الكرك 51,7 بالمئة، الطفيلة 37,5 بالمئة، الشوبك 35,8 بالمئة، معان 61 بالمئة، العقبة 183,8 بالمئة.

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