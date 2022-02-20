بعد تدهور شعبيته.. اردوغان يستقوي باسرائيل ويستعد لاستقبال رئيسها الذي تعمّد زيارة اليونان وقبرص قبل تركيا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:21
حجاوي: الوضع الوبائي الاردني سيكون آمنا في شهر رمضان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني