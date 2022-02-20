بعد تدهور شعبيته.. اردوغان يستقوي باسرائيل ويستعد لاستقبال رئيسها الذي تعمّد زيارة اليونان وقبرص قبل تركيا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:21
برافو ايران.. بينيت يشكو من ان الاتفاق النووي الوشيك مع إيران أضعف وأقصر مدة من الاتفاق السابق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني