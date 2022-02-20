بعد تدهور شعبيته.. اردوغان يستقوي باسرائيل ويستعد لاستقبال رئيسها الذي تعمّد زيارة اليونان وقبرص قبل تركيا
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جرينتش+2 04:21
“امن الدولة” تحكم بالسجن والغرامة على 9 متهمين بالمتاجرة بالمخدرات
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