638 الف حساب مسجل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابات للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم السبت، 637748 عدادا من مجموع من زاروا الموقع البالغ عددهم 3.178 مليون شخص.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم السبت: “شكل الأردنيون نسبة 98.6 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.43بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.32 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.08 بالمئة”.

وقد تم استقبال 1556 ملاحظة واستفسارا وشكوى تم التعامل مع 1518 منها، وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 38 ملاحظة.

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