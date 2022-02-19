638 الف حساب مسجل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

بايدن ينوب عن بوتين في دق طبول الحرب "الروسية" على اوكرانيا وبما يشمل عاصمتها كييف خلال الأيام القليلة القادمة
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