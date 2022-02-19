وزارة الأشغال: جميع الطرق سالكة ونتعامل مع ثلوج خفيفة في الجنوب

اغلن مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم السبت، إنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت مع تراكمات خفيفة للثلوج على طريق الراجف – دلاغة (الطريق الملوكي في البترا) بالاضافة لطريق الهيشة، كما تم التعامل مع انجراف للاتربة على جوانب الطريق في القويرة مقابل مركز أمن القويرة نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة التي تشهدها المنطقة، حيث تم ازالة العوائق بشكل فوري ولم تؤثر على الحركة المرورية على الطرق.

وأكّدت العبادي، أنَّ جميع الملاحظات الواردة تمركزت ضمن اختصاص مديريات الجنوب وبالتحديد في العقبة ومعان والبتراء وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات، ذات العلاقة، مبينًة أن عددها بلغ حتى اللحظة حوالي 31 بلاغا.

وأضافت، أنه تم التعامل ايضا مع مركبة سياح عالقة على الطريق الملوكي في البترا بسبب الثلوج حيث تم العمل على سحب مركبتهم وتأمين وصولهم إلى وجهتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما قامت الوزارة – بحسب العبادي – بالتنسيق مع مديرية الامن العام بازالة العوائق الناجمة عن 3 حوادث سير على طريق دبة حانوت وعلى طريق النقب في معان حيث تم ازالة العوائق بشكل كامل، فيما تم اغلاق السير على طريق وادي عربة -غرندل وتحويل الحركة المرورية على المسرب الاخر لحين الانتهاء من ازالة العوائق نتيجة حادث سير.

وحول حالة الطُّرق في المملكة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامَّة، بينت العبادي، أنَّ جميع الطُّرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامَّة سالكة، مشيرة إلى أنَّ طريق النقب وطريق الراجف – دلاغة ومثلث النقب التابع لمعان (الطريق الملوكي) سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج حاليا، حيث تقوم الاليات التابعة للوزارة بالتنسيق مع الشركاء بالعمل بشكل دوري على ازالتها لضمان ديمومة الحركة المرورية عليها.

ودعت المواطنين، إلى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية وخصوصا في البحر الميت ووادي عربة والعقبة وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ التابعة للوزارة للابلاغ عن أي ملاحظة او شكوى.