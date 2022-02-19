هبوط.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 28 وفاة و7064 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13657 والإصابات 1,560,822

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13657 وفاة و1560822 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 18.57 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 179305 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 178 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 146 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1105 حالات.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 21560 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1367860 حالة.

كما أشار إلى إجراء 38038 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15919148 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4658026 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4331925 شخصا.