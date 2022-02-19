نادي الوحدات يتعاقد مع محترف أرجنتيني

تعاقد نادي الوحدات مع المهاجم الأرجنتيني ماتياس جاستون كاسترو، لتمثيل فريق الكرة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2022.

وأعلن الموقع الرسمي للوحدات اليوم الاتفاق مع المحترف الأرجنتيني بناء على تنسيب من المدرب البرازيلي فييرا الذي سيتولى قيادة فريق الوحدات خلال الموسم الكروي.

وسبق للمحترف كاسترو (31 عاما)، أن لعب في الدوري الأرجنتيني لعدة سنوات، كذلك احترف في أوروجواي وتشيلي واليونان وكولومبيا.

وكان الوحدات أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع المحترف التونسي حمزة لحمر لتعزيز صفوف الفريق الذي سيشارك في المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة