سيف القذافي يثير التساؤلات بظهوره يصلي وحيدا في الصحراء

أثار سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، جدلا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بعد تداول صورة حديثة له، ويظهر فيها بشكل غامض، فتح باب التساؤلات.‏

ويظهر القذافي في الصورة التي تناقلها ناشطون ليبيون وهو جاثم على ركبتيه يصلي في الصحراء.

وأكدت مصادر لموقع “العربية” أن الصورة تعود بالفعل لسيف الإسلام القذافي، وأنها التقطت له منذ أكثر من أسبوع.

ويأتي تداول أحدث ظهور لسيف الإسلام القذافي بعد يومين من احتفال عشرات الليبيين في مدينة بنغازي بذكرى انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والتي أطاحت بنظام حكم والده الراحل، معمر القذافي.

وفي الشهر الماضي، أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، وذلك بعد العجز عن عقد الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد اقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، “إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية”.

واعتبر القذافي أن “انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب”.

وأوضح القذافي أن “البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية”.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

📸سيف الإسلام القذافي📸 صورة له وهو يصلي في الصحراء وحيدا ! نجل القذافي ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا… pic.twitter.com/WZrmEDJSXC — بندر الشايع🇸🇦 (@bandershaya) February 19, 2022