بايدن ينوب عن بوتين في دق طبول الحرب "الروسية" على اوكرانيا وبما يشمل عاصمتها كييف خلال الأيام القليلة القادمة
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جرينتش+2 01:04
بايدن ينوب عن بوتين في دق طبول الحرب “الروسية” على اوكرانيا وبما يشمل عاصمتها كييف خلال الأيام القليلة القادمة
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