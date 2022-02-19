هبوط.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 28 وفاة و7064 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13657 والإصابات 1,560,822
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الحبشة تلقي جانباً بالاعتراضات المتكررة من مصر والسودان، وتباشر توليد الكهرباء من سد النهضة غداً الاحد
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