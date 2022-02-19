اكثر من مليوني طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم وجاهيا غدا الأحد

يلتحق 2 مليون و186 الفا و957 طالبا وطالبة وجاهيا، يوم غد الأحد بمدارسهم مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

وأعلنت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي وتستقبل جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء والأمور.

وجددت قبيلات حرص الوزارة على استئناف التعليم الوجاهي في المدارس، والحفاظ في الوقت نفسه على صحة الطلبة والهيئات التدريسية من خلال اتباع البروتوكول الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

واضافت ان عدد المدارس التي تستقبل الطلبة يوم غدٍ 7446 مدرسة تابعة لجميع السلطات التعليمية، في حين تبلغ عدد المدارس الحكومية 4002 مدرسة في جميع أنحاء المملكة.

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