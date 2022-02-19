اجواء باردة اليوم السبت وامطار غزيرة احيانا ومصحوبة بالرعد والبَرَد ما يؤدي لتشكل السيول في المناطق المنخفضة

أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على التحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بتأثير حالة عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم السبت والليلة القادمة.

ودعا المركز المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والانتباه من السيول التي تتحرك من منطقة لأخرى.

وتتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الامطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة ، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت.

ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة محدودة وتكون غير مؤثرة، ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة مع بقائها ماطرة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول والسيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت وخليج العقبة ووادي عربة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر، ومن خطر العواصف الرعدية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في فترات النهار.

وترتفع الإثنين، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الاجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 2، وفي مرتفعات الشراة 9 – 1، وفي مناطق البادية 15 – 3، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 18 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 12، وفي البحر الميت 19 – 10، وفي خليج العقبة 20 – 11 درجة مئوية.