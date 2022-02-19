بايدن ينوب عن بوتين في دق طبول الحرب "الروسية" على اوكرانيا وبما يشمل عاصمتها كييف خلال الأيام القليلة القادمة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:04
اجواء باردة اليوم السبت وامطار غزيرة احيانا ومصحوبة بالرعد والبَرَد ما يؤدي لتشكل السيول في المناطق المنخفضة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني