إصابة الفنان السوري ذياب مشهور بجلطة دماغية/ فيديو “ابو اردين”

أصيب الفنان السوري ذياب مشهور، بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وتم وضعه في العناية المركزة، حيث أعلنت نقابة السوريين خبر إصابته وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

بدأ ذياب مشهور مسيرته الفنية في شرق سوريا بمنطقة دير الزور ، وتعلم على يد الموسيقي الكفيف يوسف جاسم، وشارك في العديد من الحفلات الاجتماعية والرسمية، كما عرف بلقب المطرب الفراتي في سوريا.

ويعد ذياب مشهور من أهم الفنانين الذين قدموا عددًا من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتميز بالغناء الفراتي الأصيل وقدم العديد من الأغاني، واشتهر على مستوى مصر والعالم العربي.

كما شارك مشهور في أعمال تلفزيونية سورية، أبرزها ملح وسكر، مسلسل صح النوم عام 1972، وتم تصنيفه مطربا في الإذاعة السوريو بموجب قرار لجنة مكونة من مجموعة من الفنانين الكبار أبرزهم، عزيز غانم، عمر النقشبندي، نديم درويش، وأقام حفلات في العديد من البلدان مثل أمريكا واليونان وإسبانيا وبريطانيا والفلبين وتايلاند، وغيرها من الدول العربية.

وقد اعتزل ذياب مشهور مجال الغناء في عام 2004 وتم تكريمه مؤخرًا بحفل في دمشق عام 2018، وله العديد من الأعمال الشهيرة منها أعمال فلكلورية سورية قديمة، اشهرها يا ابو ارديّن

وكتبت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فرع دمشق لنقابة الفنانين، يتمنى الشفاء العاجل للزميل الفنان القدير ذياب مشهور، حيث تعرض لجلطة دماغية نقل على أثرها إلى مشفى المهايني، معافي يا رب”.