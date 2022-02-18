10 آلاف طالب وطالبة قدموا طلبات للقبول الموحد حتى الخميس

أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، والذي سينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب ، إن عدد الطلبات التي جرى تقديمها حتى الخميس، وصل إلى نحو 10 آلاف طلب.

وبلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.

وأوضح الخطيب، أن الطلبة الناجحين بمعدل يفوق 65% موزعين على “19718 ناجحا لأول مرة و12012 رفع معدل أو معيدا”.

وأكد الخطيب أن نتائج القبول الموحد ستعلن قبل بدء تدريس الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الأردنية الرسمية والمقرر الأحد في 27 شباط/فبراير الحالي.

وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد القادم، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة.

وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 / 2 / 2022 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

ويقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر في الدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء لما يلي:

1. ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدروة الصيفية الماضية 2021، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

3. كما تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

4. تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي فإن عملية قبول طلبة الدورة التكميلية (2021) النظاميين (المحققين لمتطلبات النجاح لأول مرة)، أو المعيدين (طلبة رفع المعدل) ستكون وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية الماضية (2021)، علماً بأن مجلس التعليم العالي خصص للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) (10%) من المقاعد يتنافسون عليها فيما بينهم.