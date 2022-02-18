وزارة المياه تحذر من تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

حذرت وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن المواطنين في جميع مناطق المملكة، من تطورات حالة عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تشهدها الحالة الجوية بدءا من ليلة الجمعة / السبت وتستمر حتى يوم الاحد، إذ من المتوقع بحسب الارصاد الجوية هطولات غزيرة على بعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية والبادية ووادي عربة والبحر الميت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن المنخفض قد يتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة وتشكل السيول في بعض المناطق خاصة المنخفضة منها، اضافة الى احتمالية تشكل فيضانات في مناطق قد لا تشهد هطولات مطرية قادمة من مناطق اخرى.

وأكدت الوزارة، أن كوادرها رفعت جاهزيتها وتنسق مع مختلف الجهات المعنية من خلال مركز السيطرة والعمليات التابع لها للتعامل مع أي طارئ .

ودعت الوزارة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجاري الاودية، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية والسدود والمسطحات المائية وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والتواصل مع مركز الشكاوي الموحد على الرقم 117116.

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