تنازل.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و12379 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13629 والإصابات 1,553,758
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وزارة المياه تحذر من تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
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