اردوغان يقلب الصفحة.. وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات مُعمّقة وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:45
لماذا اختار النظام المغربي التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني