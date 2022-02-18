كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها “خيرة” باللهجة الخليجية/ فيديو

على موقع يوتيوب، طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها باللهجة الخليجية التى تحمل اسم “خيرة”، وهي من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، وألحان عبد القادر الأحمد، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وقد أحيت الفنانة كارمن سليمان، في 4 يناير الماضي، حفلها الغنائي الأول في 2022، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسبق لكارمن ان شاركت في فعاليات موسم الرياض، من خلال عرض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” على مسرح محمد العلي، أمام الفنان يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار والفنان محمد الشرنوبي.

يُذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية “لمعلوماتك” باللهجة المصرية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد وتوزيع جلال الحمداوي، كما طرحت مؤخراً مع المطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان “حبك أنت”، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

وكانت المطربة كارمن سليمان قد تزوجت من الملحن والمطرب مصطفى جاد، بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير فى أكثر من لقاء صحفى وتليفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع فى حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: “هى دى مراتي” بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح فى ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها.