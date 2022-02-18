قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية أمام حي الشيخ جراح بالقدس، وتعتدي بوحشية على المتضامنين/ فيديو

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على مواطنين ومتضامنين خرجوا في مسيرة حاشدة في حي “الشيخ جراح”؛ تنديدًا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتضامنا مع أهل الحي المحاصر.

وقد تجمهر مئات المواطنين في “الشيخ جراح”، العشرات منهم جاءوا بسياراتهم الخاصة من مدينة أم الفحم؛ بعد دعوات لشد الرحال إلى الحي للتضامن مع أهله، ورفعوا أعلام فلسطين.

وأظهرت مقاطع مصورة، استعمال قوات الاحتلال، الهراوات في ضرب المتظاهرين، ونادت على المواطنين بمكبرات الصوت للابتعاد من المكان، وسط صمود وثبات المتظاهرين الذين أبدوا تحديا كبيرا في وجه قوات الاحتلال.

وقد صدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة تدعو لحماية الشيخ جراح وأهله، وصد هجمات المستوطنين، والصمود في وجه الإرهاب الإسرائيلي، وعدم التراجع أمام همجية المستوطنين.

ومن الهتافات التي سمعت خلال مظاهرات الحي: “ما بنهاب ما بنهاب.. إسرائيل بلد الإرهاب”، و “يا فلسطيني صمود صمود.. من أرضك طلعوا الأسود”، “حط السيف قبال السيف.. إحنا رجال محمد ضيف”، “بلا سلمية بلا بطيخ .. بدنا رصاص وصواريخ”.

وعلى مدار 7 أيام، يعاني أهل الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحب، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وقالت مصادر محلية في الشيخ جراح: “إنَّ المتظاهرين يريدون أن يوصلوا صوتهم رغم بطش الاحتلال، وأصروا على الوصول بسياراتهم من مناطق مختلفة بالداخل المحتل وخاصة من أم الفحم، جاؤوا ليقولوا إننا أصحاب أرض واحدة ولن نستسلم أمام المحتل”.

وقد فضّت قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، اعتصامًا لمواطنين ومتضامنين تجمهروا في حي الشيخ جراح، لصد هجوم المستوطنين الذي كان متوقعا على الحي الليلة الماضية.

وما تزال قوات الاحتلال تغلق مداخل الحي وتفرض تشديداتها على الأهالي والمتضامنين معهم، وفي ذات الوقت، تسمح للمستوطنين باقتحام الحي، واستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم، وتحطيم مركباتهم.

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/ZZwQgUaceX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2022

#شاهد| مناوشات بين قوات الاحتلال والمتضامنين في محيط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/LEg5aAt8ax — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2022

"من أم الفحم تحية .. للشيخ جراح الأبية" .. #شاهد| هتافات المتضامنين القادمين من الداخل المحتل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/WYfjUB3GTy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2022