أجواء لطيفة الحرارة اليوم الجمعة، وحالة عدم استقرار جوي السبت والأحد

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2 – 4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت.

كما يحتمل في ساعات الليل هطول زخات من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً شدة الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة احياناً، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات النهار لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وفي ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة الهطول، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 11، وفي البحر الميت 25 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة