اردوغان يقلب الصفحة.. وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات مُعمّقة وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:45
خلافاً للمزاعم الامريكية.. وزارة الدفاع الروسية تعلن عودة رتل دبابات آخر إلى نقطة تمركزه بعد الانتهاء من التدريبات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني