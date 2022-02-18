بعضها حُسم بالتزكية.. انطلاق انتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، فتح صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لانتخابات رئيس وأعضاء مجالس فروع النقابة وهيئاتها المركزية في محافظات (إربد، جرش، عجلون، المفرق، البلقاء، الطفيلة، العقبة، الزرقاء).

وقالت في بيان صحفي، إن نتائج انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس فروع (الكرك، مأدبا، ومعان) وهيئاتها المركزية حسمت بالتزكية قبل انطلاق الانتخابات، كما حسمت الهيئة المركزية لفرع النقابة في محافظة جرش، فيما حسم أيضاً منصب رئيس فرع النقابة في محافظة العقبة.

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس النقابة من خلال الأمانة العامة ولجان الإشراف على الانتخابات، قام بوضع كل الترتيبات والأسس والتجهيزات، لإجراء هذه الانتخابات كما في كل محطة.

ودعا الزعبي الهيئة العامة للمشاركة بالعملية الانتخابية بالهدوء والمحبة والابتعاد عن التشنج والعصبية وعن كل ما يسيء للمهندسين الأردنيين، مشيرا إلى أن المهندسين ضربوا المثل بديمقراطيتهم النقابية وبحرصهم على أواصر الزمالة وحرصهم على نقابتهم ومهنتم.

من جانبه، قال رئيس لجنة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين علي ناصر، إن عملية الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات، ستستمر حتى الساعة السادسة من مساء الجمعة، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع في محافظة إربد ستتم من خلال 3 صناديق، فيما ستتم في محافظة الزرقاء والبلقاء عبر صندوقين لكل فرع، بينما ستجري عملية التصويت في محافظات جرش وعجلون والطفيلة والعقبة والمفرق من خلال صندوق اقتراع واحد في كل محافظة منها.

وبين أن عملية الفرز ستبدأ مباشرة في الفروع، لافتا إلى أن الهيئات العامة للفروع انعقدت الخميس، وتم خلالها إقرار التقارير الإدارية والمالية للسنتين الماليتين 2020 و2021، ووضع الخطط والبرامج للسنة المقبلة والمصادقة على الحساب الختامي لفروع المحافظات، ومناقشة مشروع الموازنة لعام 2022 والنظر في الموضوعات التي اقترحها الاعضاء، واختيار اعضاء لجان الاشراف على الانتخابات لكل فرع.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الانتخاب في محافظة اربد 8154 مهندسا ومهندسة، في حين يبلغ عدد اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب في محافظة العقبة 1440، وفي الزرقاء 6020، وفي البلقاء 2935، وفي المفرق 868، وفي جرش 848، الطفيلة 729، وفي عجلون 883 مهندسا ومهندسة.