الامن العام يحذر من أساليب احتيالية مالية إلكترونية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتعامل بشكل مستمر، مع شكاوى من مواطنين بتعرضهم للاحتيال المالي الإلكتروني من قبل اشخاص، انتحلوا شخصيات أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل، وطلبوا تحويلات مالية منهم أو تزويدهم بأرقام بطاقاتهم الائتمانية.

وأضاف، أن هذا الأسلوب الجرمي يتلخص بأنه قد يرد للضحية رسالة إلكترونية من البريد الإلكتروني الخاص بقريب او زميل (وفي بعض الحالات مطابق له بشكل كبير)، أو رسائل من خلال تطبيق (الواتس أب) من رقم هاتف أحد معارفك أو رسائل من حساب يعود لأحد أقاربك أو يحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضمونها أنه خارج البلاد وأنه بحاجة ماسة للأموال لحدوث أمر ما معه. ويطلب تحويل الأموال أو يطلب من الضحايا أرقام بطاقاتهم الائتمانية، ليتبين بعد ذلك أن من قام بالتواصل معك هو شخص محتال.

ودعت الوحدة المواطنين والمقيمين إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص، وعدم إرسال أية صورة عن البطاقة الائتمانية أو رقمها السري مهما كان السبب.