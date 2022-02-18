الامن العام يحذر من أساليب احتيالية مالية إلكترونية

اردوغان يقلب الصفحة.. وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات مُعمّقة وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
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جرينتش+2 09:25
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