تنازل.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و12379 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13629 والإصابات 1,553,758
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الأرصاد الجوية تحذر من العواصف الرعدية والامطار الغزيرة والسيول المفاجئة والمنقولة لأماكن منخفضة غدًا السبت
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