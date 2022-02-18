الأرصاد الجوية تحذر من العواصف الرعدية والامطار الغزيرة والسيول المفاجئة والمنقولة لأماكن منخفضة غدًا السبت

ذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول خلال تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم غدٍ السبت.

وأوضح مدير إدارة الارصاد رائد آل خطاب في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مزيجا من الهواء العلوي فوق مصر يتحرك شرقًا مصحوبا بامتداد منخفض أخر أوروبي يتقدم من الشمال إلى الجنوب، سيؤدي بشكل واضح إلى حالة من عدم الاستقرار، وحدوث نشاط للعواصف الرعدية على مناطق عدة في المملكة.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار تبدأ بالتأثير على شكل زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة حيث تشتد حالة عدم الاستقرار غدا السبت، وتشهد عدة أماكن من المملكة تشكل الغيوم الرعدية والتي يصحبها هطول زخات غزيرة من المطر أحياناً وتساقط زخات من البرد قد يكون غزيرا في بعض الاجزاء ، مما يؤدي لتشكل السيول الفجائية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، تشمل أيضا منطقة البحر الميت ووادي عربة وخليج العقبة.

وتستمر فرصة الهطولات نهار السبت في مناطق متفرقة من المملكة والتي تكون غزيرة أحياناً، مع استمرار توقع تشكل السيول، وتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول خلال تأثير الحالات الجوية خاصة في حالات عدم الاستقرار الجوي والتي تنشط عادة خلال الفترة القادمة، وهي تمتاز غالباً بعشوائية الهطولات المطرية الغزيرة خلالها، والتي قد ينجم عنها تشكل سيول مفاجئة وسيول منقولة لأماكن منخفضة لا تشهد هطولات مطرية.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الخارجية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح.

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