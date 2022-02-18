اردوغان يقلب الصفحة.. وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات مُعمّقة وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة

تل أبيب – سبوتنيك

وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.

وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية، امس الخميس، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.

واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.

في عام 2018، رحلت تركيا السفير الإسرائيلي، وأخضعته للفحص الأمني، كما سحبت السفير التركي من إسرائيل. نجمت الأزمة الدبلوماسية عن مقتل 61 فلسطينيا خلال الاحتجاجات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “الإبادة الجماعية” و”الأزمة الإنسانية”.

وقد اعربت أنقرة عن اهتمامها باستعادة العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، واتصل وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي ليسأل عن صحته بعد إصابته بمرض “كوفيد 19” في أواخر يناير/ كانون الثاني.

ومن جانبه، كشف داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع بلاده.

فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أيالون قوله أن محاولة الرئيس أردوغان، التقرب من إسرائيل أو إعادة الدفء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية تكمن في التحالف الإسرائيلي القوي مع اليونان وقبرص.

وأوضح أيالون أن أردوغان يرى أنه إذا لم يستطع إخضاع إسرائيل أو إخضاع هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي اليوناني، فإنه من الأفضل له أن ينضم إليه، مشيرا إلى أن عودة تركيا إلى إسرائيل مهمة.

وقال السفير الإسرائيلي السابق أن بلاده تعمل بعناية وحذر حيال عودة العلاقات مع تركيا، لافتا إلى وجود بوادر طيبة حيال هذا التقارب الحذر، خاصة مع زيادة النشاط التركي ضد الإرهاب المتعلق بإسرائيل في أراضيها.