إطلاق صواريخ “القبة الحديدية” على طائرة مُسيّرة لحزب الله حلّقت فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة

أصدر “حزب الله” اللبناني بيانا قال فيه إن الطائرة المسيّرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، جالت في الأجواء لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة.

وجاء في البيان، الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أنه “بتاريخ اليوم الجمعة الواقع في 18-2-2022، أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة”.

وأضاف: “بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.

كما أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد محاولة دخول طائرة دون طيار لبنانية الأجواء الإسرائيلية.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على “تويتر”، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن طائرة دون طيار من لبنان حاولت الدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضحت أنه تم إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية” الاعتراضية على تلك الطائرة، بالتوازي مع إرسال طائرات مقاتلة للقيام بدوريات في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على “تويتر”، أكد من خلالها أن بلاده أطلقت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، شمال البلاد، قبل قليل.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري الآن 14، عن سكان منطقة الجليل وبعض مناطق الشمال الإسرائيلي، سماع صافرات الإنذار، وسماع أزيز الطائرات، دون الحديث عن وقوع انفجارات أو تلقي مكالمات بوقوع إصابات.

وبحسب شهود عيان ل”سبوتنيك”، تشهد الأجواء جنوب لبنان، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، في حين أن الهدوء يعم الجانب اللبناني.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط يوم أمس طائرة “درون” وبحسب أدرعي “دخلت أيضا من لبنان”.

وكان قد أجرت كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي تدريبات منذ أسبوع، لمحاكاة حربا على الجبهة الشمالية ضد “حزب الله اللبناني”.