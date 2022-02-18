تنازل.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و12379 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13629 والإصابات 1,553,758
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إطلاق صواريخ “القبة الحديدية” على طائرة مُسيّرة لحزب الله حلّقت فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
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