الحكومة تعلن عن إجراءات تخفيفية اعتبارا من 1 آذار.. إلغاء فحص (PCR) للقادمين، وتخفيض عزل مصابي كورونا إلى 5 أيام
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جرينتش+2 07:43
انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 23 وفاة و15107 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13608 والإصابات 1,541,379
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