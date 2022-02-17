مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق الليلة الماضية ويوقع بعض الخسائر المادية

دمشق – سبوتنيك

أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق

وقال المصدر لـ”سبوتنك” إنه في “حوالي الساعة 11،35 من مساء الأربعاء 16 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل”.

وأضاف أن الضربة “استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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