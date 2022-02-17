حمد بن جاسم يكشف سراً خطيراً : الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات قُتل على أيدي اعوانه والمقربين منه/ فيديو
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جرينتش+2 02:43
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق الليلة الماضية ويوقع بعض الخسائر المادية
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