محمد حسنين هيكل.. الذكرى السادسة لرحيل “الجورنالجي”

يوافق اليوم 17 فبراير 2022 الذكرى السادسة لرحيل الكاتب الصحفي الكبير، محمد حسنين هيكل، الذي طالما أثرى الحياة الفكرية والسياسية في مصر والعالم العربي.

ويعد هيكل أحد أكثر الصحفيين والسياسيين المؤثرين في مصر، وقد عُرف بقربه الشديد من الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر.

ولد هيكل في سبتمبر/أيلول 1923، في إحدى قرى محافظة القليوبية، شمالي مصر.

وكان هيكل من أشد المقربين للنظام الناصري، وتولي رئاسة مجلس إدارة وتحرير جريدة الأهرام عام 1956، لمدة 17 عاما. كما تولى منصب وزير الإعلام، ووزير الإرشاد القومي، وأُسندت إليه مهام وزارة الخارجية لمدة أسبوعين.

كما حرر كتاب “فلسفة الثورة” الذي نُشر باسم عبد الناصر، بالإضافة للعديد من الخطب التي ألقاها الرئيس المصري آنذاك، ومن أبرزها خطاب التنحي بعد هزيمة عام 1967.

واعتزل هيكل الحياة السياسية والعامة أثناء حكم الرئيس المصري محمد أنور السادات، إثر خلاف حول الإدارة السياسية. وكان على رأس ما عُرف بقائمة اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981، قبيل اغتيال السادات.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان هيكل أكثر الصحافيين قربًا للرئيس جمال عبدالناصر، ووصلت العلاقة بينهما إلى ما يشبه الصداقة الحميمية التي جعلت هيكل يتبوأ مكانة كبيرة، مكنته من الاقتراب من دوائر صنع القرار في مصر والعالم العربي. وازدادت العلاقة قربًا بينه وبين جمال عبدالناصر ليصبح هيكل بعد فترة المتحدث الرسمي باسم “حركة الضباط الأحرار”.

في الفترة من 1956 إلى 1957، عرض عليه مجلس إدارة “الأهرام” رئاسة مجلسها ورئاسة تحريرها معًا، واعتذر في المرة الأولى، ثم قبل في المرة الثانية، وظل رئيسًا لتحرير جريدة “الأهرام” حتى عام 1974، وفى تلك الفترة وصلت “الأهرام” إلى أن تصبح واحدة من الصحف العشرة الأولى في العالم.

ظهر أول مقال له في جريدة “الأهرام” تحت زاوية بعنوان “بصراحة ” يوم 10 أغسطس 1957 بعنوان “السر الحقيقي في مشكلة عُمان”، وكان آخر مقال له في 1 فبراير 1974 بعنوان “الظلال.. والبريق”.

في سبيل البقاء كرئيس لتحرير “الأهرام” رفض هيكل الوزارة أكثر من مرة، حتى اضطر لقبول وزارة الإرشاد قبيل وفاة عبدالناصر، وحين اشتُرط ألا يجمع بينها وبين “الأهرام” تركها بمجرد وفاة عبدالناصر، ورفض بعد ذلك أي منصب مهما كان كبيرًا طالما سيبعده عن “الأهرام”.

وبعد وفاة ناصر وتولي محمد أنور السادات حكم مصر، وقف هيكل بجانب الرئيس الجديد للتغلب على مراكز القوى، وبعد حرب أكتوبر ولخلافات بينه وبين السادات حول تداعياتها ومباحثات فض الاشتباك، خرج هيكل بقرار رئاسي من “الأهرام” عام 1974، وبعدها اتجه لتأليف الكتب ومحاورة زعماء العالم، وتم ترجمة كتبه إلى 31 لغة.

ونتيجة لكتبه التي كان ينتقد فيها سياسات السادات اعتقله الرئيس الراحل ضمن اعتقالات سبتمبر 1981، وخرج بقرار من الرئيس حسني مبارك وبعدها اعتكف هيكل وإن واصل إنتاج الكتب والمؤلفات.

استأذن في الانصراف.. وتراجع

اعتزل هيكل الكتابة المنتظمة والعمل الصحافي في 23 سبتمبر 2003 بعد أن أتم عامه الثمانين، وكتب مقالًا مثيرًا تحت عنوان “استئذان في الانصراف”، إلا أن حاسته الصحافية وعشقه للكتابة طغى عليه، فعاد ليواصل عطائه الصحافي سواء في كتابة المقالات أو تقديم حلقات تليفزيونية للفضائيات العربية والمصرية.

لم يقتصر عمل هيكل على العمل الصحافي المعروف بل اتجه للتحليل ومحاورة زعماء العالم ومنهم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، وامبراطور اليابان، والخميني، وعدد من الرؤساء والزعماء السياسيين العرب والدوليين، وهو ما مكنه من الوصول إلى وثائق وأرشيفات غاية في الأهمية، فبدأ بإصدار سلاسل من الكتب السياسية المتميزة.

عائلة هيكل

الحياة العائلية والشخصية لهيكل تقول إنه تزوج من السيدة هدايت علوي تيمور في يناير 1955، وهي حاصلة على ماجستير في الآثار الإسلامية ولديهما ثلاثة أولاد، هم علي هيكل (طبيب أمراض باطنية وروماتيزم في جامعة القاهرة)، وأحمد هيكل (رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية)، وحسن هيكل (رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس).

قدم هيكل للمكتبة العربية عشرات الكتب والمراجع السياسية، أبرزها “خريف الغضب” و”عودة آية الله” و”الطريق إلى رمضان” “وأوهام القوة والنصر” “وأبو الهول والقوميسير”، بالإضافة إلي 28 كتابًا باللغة العربية من أهمها مجموعة “حرب الثلاثين سنة” و”المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل” و”ملفات السويس” و”لمصر لا لعبد الناصر” و”العروش والجيوش”.