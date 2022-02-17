مؤتمر صحفي لإعلان تخفيف إجراءات التعامل مع كورونا اليوم الخميس

تعقد الحكومة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تخفيف قيود إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، حسب رئيس الوزراء، بشر الخصاونة.

وقال الخصاونة، خلال لقائه وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة في محافظة الكرك، إنّ الحكومة ستبدأ تدريجيا بتخفيف قيود إجراءات كورونا، خاصة فحوصات PCR.

وأضاف، أن جائحة كورونا تسببت بضرر للقطاعات.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيف متدرج لاجراءات جائحة كورونا في الأردن.

وأوصت لجنة الأوبئة للحكومة بتخفيف القيود على التجمعات، والغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج، والغاء نسبة اغلاق الشعب الصفية.