عنزة ولو طارت.. بايدن يعلن مجدداً ان خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا عال جدا..والهجوم ممكن “في الأيام المقبلة”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن خطر “اجتياح” روسيا لأوكرانيا “عال جدًا”، على الرغم من نفي موسكو مرارًا صحة هذه المزاعم.

ووقال: إن “هجومًا روسيا على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة”. وفق وكالة “فرانس برس”.

وأكد بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو أن “لا نية لديه” للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير “للهجوم” على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات، مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.

وفي وقت سابق، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس-غرينفيلد إن «روسيا تتجه إلى غزو وشيك» لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.

وقالت الدبلوماسية إنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي.

من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن روسيا قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو، بعد تقارير «مقلقة» عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

وقال أوستن، للصحفيين، عقب اجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي :«قلنا، منذ بعض الوقت، إن الروس قد يقومون بأمر مماثل من أجل تبرير نزاع عسكري. لذا، سنراقب الأمر عن كثب».