انتهاء تمرين الاستجابة للأزمات بين فرق مشتركة اردنية وأمريكية

عمان 17 شباط (بترا)- أنهى الأفراد العسكريون والمدنيون الأردنيون والأمريكيون تدريبات مشتركة بين الوكالات الحكومية بأكملها هذا الأسبوع للبناء على علاقة راسخة ودائمة، وتحسين قابلية التشغيل البيني بين البلدين، وتعزيز قدرتها المشتركة على الاستجابة للأزمات.

وقالت السفارة الأمريكية في عمان، ببيان صحافي اليوم الخميس، أنه تم تصميم تمرين Exercise Invincible Sentry 2022 “الحارس الذي لا يقهر 2022” للتحقق من التخطيط الثنائي للاستجابة للأزمات، وتعزيز كفاءة الموظفين المدنيين والعسكريين لحماية وخدمة سكانهم، باستخدام سيناريوهات محاكاة لتهديد أمني عابر للحدود.

وأشار السفير الأمريكي في الأردن هنري ت ووستر إلى أن “التمرينات التدريبية مثل Exercise Invincible Sentry 2022″الحارس الذي لا يقهر” تُظهر التزام القوات العسكرية الأمريكية والأردنية بالعمل معاً للاستعداد والاستجابة لتهديدات العالم الحقيقي”.

وبين ان “التدريبات المشتركة هذه تفيد الوكالات العسكرية والمدنية الأردنية والأمريكية، وتعزز شراكتنا، وتوفر فرصة لكلينا لإظهار قدراتنا المتقدمة في المنطقة.”

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