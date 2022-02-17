المستوطنون ينظمون مسيرة في منطقة باب العمود بالقدس ويعتدون على الاهالي ويوجهون الشتائم للعرب والمسلمين

القدس: نظم المستوطنون، مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع دعوات للتوجه الى حي الشيخ جراح.

وقام المستوطنون بالتواجد بأعداد كبيرة في منطقة باب العمود، ورفعوا العلم الإسرائيلي، كما وجهوا سيلا من الشتائم للعرب والمسلمين، وطالبوا برحيل الفلسطينيين، وخلال ذلك انتشرت شرطة الاحتلال وابعدت الشبان عن المكان .

كما اعتدى المستوطنون على المقدسيين في سوق المصرارة المحاذي لباب العمود، واصيب أحد المارة “وهو مسن” بجروح بالرأس.

والقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المقدسيين، والمحلات التجارية.

وفي شارع الواد، اعتدت شرطة الاحتلال على المتواجدين من المقدسيين، وانتشرت بأعداد كبيرة وسط اعتداءات وجولات المستوطنين الاستفزازية في المنطقة .

كما دعا المستوطنون للتظاهر في حي الشيخ جراح، مع مواصلة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير اعماله الاجرامية في المكان.