الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات للشهرين الحالي والمقبل

اعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة،اليوم الخميس، إن الحكومة ستستمرّ بتثبيت أسعار المشتقَّات النَّفطيَّة للشَّهرين الحالي والمقبل، رغم الارتفاع الكبير لأسعار النّفط عالميَّاً.

جاء ذلك خلال لقاء مع وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة في محافظة الكرك.

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر شباط/ فبراير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، وفق نشرة أسبوعية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأسعار المشتقات النفطية عالميا.

وقد سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 97.1 دولارا للبرميل، مقابل 94.1 دولارا المسجل في الأسبوع الأول.