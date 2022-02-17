الحبس لشخصين 20 عاماً نقلا كمية كبيرة من الحشيش والكبتاجون للأردن

قررت محكمة أمن الدولة الحكم على شخصين اثنين بالسجن لمدة 20 عاماً والأشغال المؤقتة وتغريمهما مبلغ 20 ألف دينار، بعد إدانتهما بنقل 45 كغم من مادة الحشيش المخدرة، وأكثر من 217 ألف حبة كبتاجون إلى الأردن.

ووجدت المحكمة أن جسامة الأفعال الآثمة التي ارتكبها المدانان وخطورتها الإجرامية، وأثرها الكبير على أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده تستدعي تطبيق العقوبة الأشد والأعلى بحقهما لتحقيق الردع العام والخاص.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، والمقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشة.

وتضمن قرار التجريم أن المدانين اتفقا على إدخال كمية من المواد المخدرة للأراضي الأردنية لغايات الاتجار بها، وبتاريخ 30 تموز من العام الماضي (2021)، قام المدان الأول بإحضار كمية من المواد المخدرة، برفقة عدد من الأشخاص، ووصلوا بها إلى الشريط الحدودي على الواجهة الشمالية، وتم رصدهم من قبل قوات حرس الحدود في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وألقي القبض على المدان الأول.

وأضاف القرار أنه وبتفتيش مكان إلقاء القبض على المدان الأول تم ضبط 45 كغم من مادة الحشيش المخدر و217500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي أقدم المدان على نقلها مع عدد من الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل 9 آلاف دينار والتي قررت المحكمة مصادرتها.

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