بينيت يعلن من البحرين قرب تشكيل حلف إقليمي يضم الدول العربية المعتدلة واسرائيل للوقوف في وجه ايران وحلفائها
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جرينتش+2 12:43
يدعو لإنشاء نظام دفاعي جوي بين دول الخليج والأردن واسرائيل.. دلالات ترشيح الجنرال كوريلا للقيادة المركزية الامريكية
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