نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت فقط بشهادة قادتها وكبار المنظّرين فيها/فيديو
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جرينتش+2 09:08
نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت فقط بشهادة قادتها وكبار المنظّرين فيها/فيديو
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