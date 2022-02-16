نجوم كبار تركوا البدلة العسكرية والشُرَطية من أجل الفن

اكرم حسني

لم يتو قع أحد أن الفنان الكوميدي المصري أكرم حسني كان ضابط شرطة،، ليس هذا فقط ولكنه عمـ،ـل بجهاز الشرطة لمدة 10 سنوات ،ورفـ،ـض أهله في البداية تحـ،ـوله من ضـ،ـابط شرطة لفنان واعـ،ـتبروا ما يفـ،ـعـ،ـله “سفـ،ـه”.

وبالرغـ،ـم من هذا التـ،ـحـ،ـول إلا أن أكرم اعتـ،ـرف أنه كان يحب العمل في الشرطة ولكن حـ،ـبه للفن كان أقوى ،ووعاد أكرم حـ،ـسني لارتد اء بدلة الشرطة مـ،ـرة أخرى لكن في عمله الجديد فيلم البدلة.

محمود قابيل

الفنان محمود قابيل تخـ،ـر ج من الكلية الحـ،ـر بية المصرية عام 1964، وعـ،ـمـ،ـل ضابطا بالقـ،ـوات المـ،ـسـ،ـلـ،ـحة، وشارك في حـ،ـر ب 1967 ضـ،ـمن وحـ،ـدات الاستطـ،ـلاع كما شارك في حـ،ـر ب الاستـ،ـنز اف وأصـ،ـيب 3 مـ،ـرات أثنـ،ـاء العـ،ـمليات الحـ،ـر بية، حيث مـ،ــ،ـنعـ،ـته إصـ،ـابته من المشاركة في حـ،ـر ب أكتوـ،ـبر ما استـ،ـدعـ،ـى نـ،ـقله إلى عمل إداري بالمؤسسة العـ،ـسكـ،ـرية لكنه رفـ،ـض ذلك وقـ،ـرر الاستـ،ـقالة من الجيش ثم قرر الاتجـ،ـاه للفن .

أحمد مظهر

والفنان أحمد مظهر كان ضابط جيش وشارك مع الضـ،ـباط الأحـ،ـرار في ثـ،ـورة 23 يوليو، ورفـ،ـض مظهر أن يذ كر اشـ،ـتراكه في الثورة لأنه رأى أن دوره في التـ،ـنوير من خلال السينـ،ـما أهم ،واستقـ،ـال أحمد مظـ،ـهر من الجـ،ـيش وهو برتبة عـ،ـقيد وتفـ،ـر غ للعمل في السينما.

سمير غانم

سمير غانم الجميع يعلم أنه تخـ،ـر ج من كلية الزراعة، ولكن ما لا يعلـ،ـمه الكثيرون هو أنه كان في كلـ،ـية الشرطة، واستـ،ـمر غانم في كلية الشرطة لمدة سنتين قبل أن يتـ،ـم ر فـ،ـده بسبـ،ـب ر سـ،ـوبه في السنة الأولى والثانية سـ،ـقـ،ـط في 3 مواد ، وغـ،ـضـ،ــ،ـبت منه عائلتـ،ـه وبالأخـ،ـص والده بشـ،ـدة لأن الوالد كان ضابط شرطة أيضا، ويقرر سمير غلـ،ـق صفـ،ـحـ،ـة الشرطة والتركيز في المسرح ليصبح من أهـ،ـم الكوميديانات في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ايهاب نافع

الفنان إيهاب نافع كان ضابطا من طراز فريد، فقد كان الطيار الخـ،ـاصـ،ـللرئيس جمال عبد الناصر،وتمكن صا حب الو جه الهادئ من خـ،ـدا ع أكبـ،ـر رأس في الجيـ،ـش الإسـ،ـرائـ،ـيلي، خيث أقـ،ـنع عـ،ـزرا وايـ،ـزمـ،ـان قائد القوات الاسـ،ـرائيلية الذي أصـ،ـبح رئـ،ـيسًا لإسـ،ـرا ئيل فيما بعد، بأنه عـ،ـميـ،ـل مـ،ـزد وج، فكان يحـ،ـصل منه على المعلومـ،ـات مقابل أن يعـ،ـطـ،ـيه مـ،ـعلومـ،ـات مغـ،ـلوـ،ـطة بالاتفاـ،ـق مع المـ،ـخابـ،ـر ات المصرية.

وقالت ابنة إيهاب نافع أن والدها هو من قام بتو صـ،ـيل الأوراق الخاصـ،ـة بخـ،ـط بارليف من رأفت الهـ،ـجـ،ـان إلى مصر، ولكن تـ،ـرك نافـ،ـع كل ذلك وقـ،ـرر أن يخـ،ـو ض مغـ،ـامـ،ـرة جديدة وارتبـ،ـط بعـ،ـالم الفن .

احمد السقا

أحمد السقا فارس السينما في الجيل الجديد كان في كلية الشرطة بسبـ،ـب حبـ،ـه لركـ،ـو ب الخيل ، وقد غضـب منه والده بعدما سحـ،ـب ملفه من الشرطة وقـ،ـد م فى معهد السينما، ليصبـ،ـح السقا من أهـ،ـم نجو م جيـ،ـله، ويعود للشـ،ـرطة في عمل أقـ،ـوى أفلام الأكـ،ـشن .

صلاح ذوالفقار

الفنان صلاح ذوالفقار كان والده ضابط شرطة برتبة عمـ،ـيد، وكذلك شقيقه المـ،ـخـ،ـرج عز الدين كان ضابطا في الجيش، ولهذا التحـ،ـق صلاح بكلية الشرطة وكان دفـ،ـعة الوزراء أحمد رشدى والنبوى إسماعيل وزكى بدر، وعمـ،ـل بسـ،ـجـ،ـن طـ،ـرة وكان «صـ،ـلاح» الضابط المكـ،ـلـ،ـف بحـ،ـراسـ،ـة الرئيس أنور السادات عند ما كان متـ،ـهـ،ـما في قـ،ـضـ،ـية اغـ،ـتـ،ـيال أمين عثمان، وكان ضـ،ـمن أبطال البـ،ـوليـ،ـس الذين تـ،ـصـ،ـدوا لـ« ،مو قعة الشـرطة بالإسماعيلية» والتي أصـ،ـبحت عيدا للشرطة فيما بعد، وقدم صلاح ذو الفقار دور ضابط الشرطة في فيلم الرجل الثاني.