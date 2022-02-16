بينيت يعلن من البحرين قرب تشكيل حلف إقليمي يضم الدول العربية المعتدلة واسرائيل للوقوف في وجه ايران وحلفائها
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جرينتش+2 03:37
صحيفة “حرييت” التركية: (المجاهد الاخواني) اردوغان مستعد لطرد قادة “حماس” العسكريين من بلاده إرضاء لإسرائيل
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