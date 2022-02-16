ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعدة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في ساعات الليل في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتحول مع ساعات الليل الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع سقوط زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 16 – 6، وفي الاغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجة مئوية.