بينيت يعلن من البحرين قرب تشكيل حلف إقليمي يضم الدول العربية المعتدلة واسرائيل للوقوف في وجه ايران وحلفائها
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جرينتش+2 03:36
إلتقى الرئيس الأسد.. وزير الدفاع الروسي يجدد استمرار التعاون مع سورية حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها
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