نوال الزغبي تشارك نجوى كرم الدبكة على المسرح/ فيديو

عجايب.. السيسي يخرق البرتوكول الرئاسي لتحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبينيت يشيد به قائلاً: "لقد لامست قلوبنا"/ فيديو
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