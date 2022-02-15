لجنة مكافحة الأوبئة تناقش اليوم الثلاثاء الإجراءات التخفيفية

أكد مصدر حكومي، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ستناقش، اليوم الثلاثاء، حزمة الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقا.

وأضاف المصدر، أن حزمة الإجراءات التخفيفية ما زالت قيد البحث حاليا على كافة المستويات؛ وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى الإعلان المتدرج لإنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى من خلال الإجراءات الانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، ومنها أوميكرون الصاعد مؤخرا في المملكة.

وعن موجز كورونا، أجاب المصدر أن الحكومة تبحث الإعلان اليومي عن إصابات فيروس كورونا بشأن استمراره من عدمه.

وعن رفع الطاقة الاستيعابية للقطاعات، قال إن الحكومة لم تبحث بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لصلات الأفراح والملاعب مع إمكانية دراستها.

وعن وقف أوامر الدفاع، رد المصدر بعدم وجود أية توجهات لوقف العمل بأوامر الدفاع.