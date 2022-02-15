عجايب.. السيسي يخرق البرتوكول الرئاسي لتحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبينيت يشيد به قائلاً: "لقد لامست قلوبنا"/ فيديو
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جرينتش+2 07:52
عجايب.. السيسي يخرق البرتوكول الرئاسي لتحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبينيت يشيد به قائلاً: “لقد لامست قلوبنا”/ فيديو
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