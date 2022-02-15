وفق تسريبات فتحاوية لمصادر اسرائيلية.. إدارة بايدن منحت عباس مهلة عامين فقط لتنظيم نقل السلطة الفلسطينية
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تشكيلات ادارية بين كبار موظفي رئاسة الوزراء
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