وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين مركبتين على طريق الأزرق

توفي شخص واصيب اثنين آخرين اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين ما بعد منطقة الحرانة باتجاه الازرق، اليوم الاثنين.

وبحسب التقرير المروري، فقد حضرت فرق الدفاع المدني وتم اسعاف الاصابتين ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث وصفت اصابتهما بالمتوسطة، فيما تمت إزالة الأثر المروري وفتح الطريق لحركة المركبات.

وأضاف التقرير، أن حادث تدهور وقع فجر اليوم لمركبة شحن على طريق ما بعد جسر القطرانة باتجاه عمان، نتجت عنه اصابتان متوسطتان، وتم نقلهما الى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

كما ضبطت ادارة الدوريات الخارجية، مركبة تسير بسرعة 172 كلم/الساعة على طريق محطة شويعر، وضبطت مركبة أخرى تسير بسرعة 177 كلم/الساعة على الطريق الصحراوي.