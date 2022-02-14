هيئة الطاقة تنشر فيديو توضيحيا بعنوان “احسب فاتورتك الشهرية”

نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فيديو توضيحيا لاحتساب فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها في الأول من نيسان المقبل، بعنوان “احسب قيمة فاتورتك الشهرية بعد التسجيل للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة”.

وتضمن الفيديو مقارنة بين فاتورة كهرباء مدعومة وفاتورة كهرباء غير مدعومة، داعيا الى التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك.و.س).

وبحسب الفيديو التوضيحي، فان قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك.و.س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة و12 دينارا للتعرفة غير المدعومة، و200 (ك.و.س) 7.50 دينار مدعومة و24 دينارا غير مدعومة، و300 (ك.و.س) 13 دينارا مدعومة و36 دينارا غير مدعومة، و400 (ك.و.س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة، و500 (ك.و.س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة، و600 (ك.و.س) 43 دينارا مدعومة و 72 دينارا غير مدعومة، و700 (ك.و.س) 65 دينارا مدعومة و84 دينارا غير مدعومة، و800 (ك.و.س) 85 دينارا مدعومة و96 دينارا غير مدعومة، و900 (ك.و.س) 105 دنانير مدعومة و108 دنانير غير مدعومة، و 937 (ك.و.س) 112.40 دينار مدعومة، و112.44 دينار غير مدعومة.

وذكّرت الهيئة بشرائح التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي المدعومة، وهي من 1-300 (ك.و.س) شهريا بخمسة قروش للكيلو، ومن 301-600 (ك.و.س) بعشرة قروش للكيلو، وأكثر من 600 (ك.و.س) بعشرين قرشا للكيلو.

ودعت الهيئة إلى المبادرة للتسجيل للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo.

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