الضفة قيد الاشتعال..استشهاد شاب ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس وجنين/ فيديو
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هل ينجح بوتين باستغلال الأزمة الأوكرانية لاستعادة دور وهيبة روسيا كدولة عظمى؟
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