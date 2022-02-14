في عيد الحب.. إليكم ابدع خمسة مطربين عرب غنوا للحب/ فيديو

في عيد الحب لن تجد أفضل من أغاني العندليب وأم كلثوم وشادية وصباح ومطربي الزمن الجميل لتعبر عن مشاعرك بكلمات راقية محملة بصدق المشاعر وواصفة لمشاعر كل حبيب تجاه حبيبه ، ففي زماننا الحالي ابتذلت الكلمة وظهرت مصطلحات وكلمات وجمل غريبة للتعبير عن الحب لا أصل لها في لغتنا ، ولكن لو بحثنا عن أفضل الأغاني في عيد الحب للتعبير عن المشاعر فلن نجد غير عظماء الكلمة الذين كتبوا أغاني شديدة الرومانسية ما زلنا نستخدمها للتعبير عن مشاعرنا، أو بالادق مازال هناك جيل يستخدم تلك الأغاني الجميلة.

5 مطربين كانوا الأروع والأصدق احساسا في الغناء للحب، وهم شادية وعبد الحليم حافظ وصباح وأم كلثوم، ويضاف إليهم عظيم آخر هو المطرب محمد عبد المطلب بأغنيته “حبيتك وبحبك”، فهؤلاء العظماء الخمسة عبّر كل منهم عن معنى الحب بطريقته ولمست أغانيهم قلوبنا؟

قدمت الفنانة شادية أغنية بعنوان “أحبك” من كلمات صالح جودت، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتوزيع أندريا رايدر، وتعد هذه الأغنية تحفة فنية من حيث الكلمات السلسة المعبرة التي تؤكد معانى الحب والتضحية فتقول شادية: “أحبك.. أحبك وأضحى لحبك أعز الحبايب وعمرى ما اكابر وأقول وأنت حاضر وأقول وانت غايب.. أحبك أحبك ”

ثاني العظماء في الغناء للحب هو العندليب عبد الحليم حافظ ،فحينما قرر أن يغنى كلمة “أحبك” اختلفت كثيرا عن كل من غنوا تلك الكلمة، فاختار أن يعبر عن حالة الحب التي تظهر على المحب فى جميع حالاته، وتصل به إلى درجة من الفرحة تجعل نفسه مفتوحة للكون من خلال كلمات العبقري مرسى جميل عزيز، والملحن الكبير محمد الموجي والموزع على إسماعيل فقال : “أحبك.. كلمة بقالها أيام وليالي تدوب فيا، عايز تروحلك وأنت بعيدة عليا”، ويصل مرسى جميل عزيز بحالة الحب ليجعل نفسه تكون مفتوحة للكون كله بقوله: “يا صحابي يا أهلي يا جيراني أنا عايز اخدكوا فى أحضاني”.

العظيمة الجميلة المبدعة الرقيقة كل هذه الاوصاف نمنحها للفنانة صباح التي قررت أن تغنى كلمة “أحبك” لكن ضافت إليها كلمة ” ياني ” وهي أغنية ” أحبك ياني ” من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان الموسيقار فريد الأطرش، فالكلمات بسيطة وظريفة كما نرى : أحبك ياني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول أه ياني يانى، معاك وجداني وكل حناني وأخاف تنساني ”

من عظماء من تغنوا للحب أيضا العبقري محمد عبد المطلب فى أغنيته “حبيتك وبحبك وهحبك على طول” للشاعر محمود فهمى إبراهيم وألحان عزت الجاهلي، فالشاعر استخدم الماضي والمضارع والمستقبل في الأغنية ليؤكد على الحب الأبدي للمحب

العظيمة المبدعة كوكب الشرق أم كلثوم غنت أيضا للحب الكثير من الأغاني التي تضمنت كلمة الحب وحبيبي وحبيتك ومنها ” سيرة الحب ” و” انت الحب ” و” الحب كده ” و” ليلة حب ” و” ظلمنا الحب ” و” حب ايه “، ولكن أغنية ” الحب كله ” كانت الأكثر تعبيرا عن حالة العشق والمعايشة في الحب، فالعمر هو الحب كما قالت كوكب الشرق في أغنيتها، فمطلع الأغنية الجميلة التي كتبها أحمد شفيق كامل تهز مشاعر أي محب حينما يسمع حبيبه يقول له ” الحب كله حبيته فيك ..الحب كله.. وزماني كله انا عشتوا ليك ..زماني كله .. حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلب بدقته حس .. يا دنيا حبي وحبي وحبي .. ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملئ واسقيني تاني .. اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني.