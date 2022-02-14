ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 24 وفاة و22113 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13532 والإصابات 1,490,473
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في عيد الحب.. إليكم ابدع خمسة مطربين عرب غنوا للحب/ فيديو
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